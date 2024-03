Kaos - zwiastun serialu. Jeff Goldblum jako Zeus: "Uhonoruj ​​mnie. To rozkaz, a nie prośba"

Fot. Materiały prasowe

Opublikowano zwiastun serialu Kaos, w którym Jeff Goldblum zagra najważniejszego z bogów olimpijskich, Zeusa, którego rządy już niedługo mogą zostać zagrożone. Zobaczcie na poniższym wideo, jak aktor, znany z takich produkcji jak Park Jurajski, Mucha i Thor: Ragnarok. poradził sobie w tej nowej roli.

Kaos - zwiastun serialu

Jeff Goldblum mówi na zwiastunie Uhonoruj ​​mnie. To rozkaz, a nie prośba, zdradzając tym samym okrutną naturę Zeusa. Na wideo pokazano też, że w mieście została postawiona imponująca rzeźba z jego wizerunkiem. Jednak urywki, na których widać panujące niespokojne nastroje wśród ludzi, a także opis fabuły, zdradzają, że już niedługo jego władza zostanie zakwestionowana.

Kaos - fabuła

Kaos ma być czarną komedią, oferująca współczesne spojrzenie na grecką mitologię. Za projekt odpowiada Charlie Covell, scenarzystka popularnego serialu Netflixa The End of the F***ing World. Jak pokazano na zwiastunie, w projekt mają być także zaangażowani producenci Czarnobyla.

O czym opowiada Kaos? Oficjalny opis fabuły brzmi:

Jeff Goldblum gra Zeusa, króla bogów. Wszechpotężny, okrutny, czasami życzliwy… nie ma pojęcia, że rozpoczął się spisek, mający na celu obalenie jego rządów.