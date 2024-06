Kto zbierze nowych Avengers? To nie Nick Fury! Kapitan Ameryka 4 da odpowiedź

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel/Disney+

Nowa plotka o filmie Kapitan Ameryka 4 (w kinach pod tytułem Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat) pochodzi od Alexa Pereza z portalu The Cosmic Circus. To dobre źródło informacji, bo jego doniesienia często były potwierdzane. Nadal jednak jest to plotka, więc traktujcie ją z dystansem.

Avenger w Kapitanie Ameryka 4

Paparazzi z Atlanta Filming zauważyli na planie filmu Kapitan Ameryka 4 aktora Benedicta Wonga, czyli powróci popularny Wong. Obecnie trwają dokrętki do widowiska MCU. Według Alexax Pereza to właśnie Wong, nie Nick Fury, jak kiedyś, ma zebrać nowych Avengers.

fot. Marvel/Sony

Biorąc pod uwagę scenę po napisach filmu Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, z której wiemy, że Wong regularnie spotykał się z Bruce'em Bannerem i Kapitan Marvel, nie jest zaskoczeniem jego obecność w Kapitanie Ameryka 4. Wydaje się, że staje się on tym, kim był Nick Fury na początkowych etapach MCU, czyli postacią, która przewija się przez różne historie i łączy je w jedno: stąd decyzja o zebraniu Avengers przez jego osobę.

Prace na planie Kapitana Ameryki 4 potrwają łącznie 22 dni. Premiera w 2025 roku.