Kapitan Ameryka 4 - Anthony Mackie o swoim treningu do roli w filmie

Captain America: New World Order to najnowsza odsłona przygód Capa, w której po raz pierwszy na kinowym ekranie zobaczymy w tej roli Sama Wilsona. Granie komiksowego herosa wiąże się z intensywnym treningiem. Anthony Mackie, który wciela się w bohatera wypowiedział się w wywiadzie na temat fizycznego przygotowania do kreacji. Wyjawił, że jeśli chodzi o dietę to na początku skupia się na chudym mięsie i dużej ilości warzyw. Stwierdził, że tak naprawdę nie potrzebuje węglowodanów, aby mieć energię. Zdradził, że je 5-6 posiłków dziennie przez pierwsze trzy miesiące przygotowań.

Odnośnie treningu to aktor przez pierwsze trzy miesiące skupia się na budowaniu mięśni. Potem dopiero za pomocą intensywnych treningów cardio chce "usunąć wodę i tłuszcz z jego organizmu". Podstawą jego treningu jest to, aby wzmocnić korpus. Mackie żartuje, że to na potrzeby scen, w których jest bez koszulki.

Kapitan Ameryka 4 - o czym film?

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Tytuł New World Order sugeruje pojawienie się w produkcji organizacji Nowy Porządek Świata. Dla przypomnienia w komiksach została ona założona w celu ustanowienia spisku, aby zawładnąć światem. Jej twórcą był Red Skull. Jednak głównym antagonistą produkcji ma być Lider. Być może zatem dokonana zostanie zmiana i to on będzie kierował grupą w filmie.