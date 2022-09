Kapitan Ameryka 4 - She-Hulk u boku Sama Wilsona? Serial ma być wprowadzeniem do filmu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Już wcześniej zapowiedziano, że w filmie Kapitan Ameryka 4 zobaczymy nowego Falcona, w którego wcieli się Danny Ramirez. Aktor wystąpił jako Joaquin Torres w serialu Falcon i Zimowy żołnierz. Wygląda jednak na to, że nowy Kapitan Ameryka będzie mógł skorzystać też z pomocy She-Hulk, bohaterki obecnie emitowanego serialu Disney+.

W ostatnich odcinkach produkcji Mecenas She-Hulk dowiedzieliśmy się, że pewna organizacja próbuje pozyskać krew Jennifer Walters. Użytkownik Twittera @WorldWarHulkNew podał informację, że będzie to miało związek z wprowadzeniem widzów do nadchodzącego filmu Captain America: New World Order, a bohaterka może odegrać w nim istotną rolę. Dodaje też, że produkcja kinowa o Kapitanie Ameryce ma być początkiem eventu World War Hulk.

Informację podał też KC Walsh, scooper znany z informacji, które potwierdzały się w przeszłości (Thunderbolts, Nova, X-Men 97'). W swoim wpisie na Twitterze zaznaczył, że to on jako pierwszy poinformował o powiązaniu serialu z czwartym filmem o Kapitanie Ameryce. Natomiast według @WorldWarHulkNew, pod koniec serialu Mecenas She-Hulk, The Leader (zapowiedziany jako antagonista czwartego filmu o Kapitanie Ameryce) ma wejść w posiadanie krwi Jennifer, która zostanie potem wykorzystana do tworzenia Hulków w New World Order. Pamiętajmy jednak, że nie jest to informacja oficjalna i należy traktować ją wyłącznie jako plotkę.