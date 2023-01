Kapitan Ameryka 4 - kolejna znana antagonistka z komiksów pojawi się w filmie?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nadchodzący nowy film o Kapitanie Ameryce zatytułowany został Captain America: New World Order, a nowym bohaterem dzierżącym to miano jest Sam Wilson, znany wcześniej jako Falcon. Na ten moment bardzo mało wiadomo o filmie prócz tego, że powrócą też Leader grany ponownie przez Tima Blake'a oraz Generał Thunderbolt Ross, tym razem w wykonaniu Harrisona Forda zastępującego zmarłego Williama Hurta. Wygląda jednak na to, że nie będą to jedyne złe charaktery występujące w tej produkcji.

Według scoopera Daniela Richtmana, którego informacje często się sprawdzają, produkcja prowadzi obecnie casting na kobiecą postać imieniem Diamondback, która ma być antagonistką w filmie obok wspomnianego Leadera. Z opisu castingowego wiemy, że poszukiwana jest kobieta w wieku około 30 lat o dowolnym pochodzeniu etnicznym, która ma być antagonistką, ale też możliwą "love interest" tytułowego bohatera. Jest też informacja o możliwości dalszych występów tej postaci po filmie z 2024 roku.

Kim jest Diamondback?

Istnieją spekulacje, że Xosha Roquemore, którą niedawno ogłoszono przy projekcie, będzie właśnie wytypowana do zagrania roli Diamondback. W komiksach postać znana jako Rachel Leighton, to moralnie niejednoznaczna postać należąca do drużyny Serpent Society. CanWeGetToas podaje dodatkowo, że postać prawdopodobnie będzie w filmie członkinią tej organizacji. Możliwe zatem, że film nawiązałby do komiksów o tym tytule autorstwa e Ricka Remendera. W nich Sam Wilson jako Kapitan Ameryka trafia tam, gdzie imigranci przekraczający granicę są zatrzymywani przez członków Sons of Serpent, militarnej organizacji działającej bezprawnie na tych terenach. Ich dowódcą jest Serpent Supreme, specyficzna persona okrzyknięta symbolem konserwatyzmu, ponieważ posiada stanowcze poglądy względem imigrantów i jest przez to dyskryminowany przez lewicowe środowiska. Później dużym zagrożeniem dla Sama okazuje się z kolei Serpent Solutions, nowa odsłona Serpent Society.

