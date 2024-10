Kapitan Ameryka 4 bez izraelskiej superbohaterki? Marvel nie chce kontrowersji

fot. Marvel Studios

Wiemy, że w filmie Kapitan Ameryka 4 pojawi się postać zwana Sabra, w którą wciela się pochodząca z Izraela Shira Haas. Po premierze pierwszego zwiastuna wiele osób zauważyło, że izraelska superbohaterka z komiksów Marvela jest częścią filmu, co wywołało kontrowersje w związku z bieżącymi wydarzeniami dotyczącymi konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Co na to Marvel?

Kapitan Ameryka 4 - zmiany w kwestii Sabry

W komiksach Sabra była mutantką o nadludzkiej sile, szybkości, wytrzymałości oraz zwinności. Pracowała jako agentka Mossadu. W filmie ma zostać przedstawiona jako była Czarna Wdowa, czyli była szkolona tak samo, jak Yelena i Natasha, znane z Avengers. Ma być ona osobą pracującą w rządzie Stanów Zjednoczonych dla prezydenta Rossa (Harrison Ford).

Początkowo mówiono, że izraelskie pochodzenie postaci zostanie zachowane, ale teraz Daniel Richtman ujawnia, że Marvel Studios podjęło decyzję o usunięciu wszelkich związków postaci z Izraelem z filmu. Mieliśmy nawet zobaczyć scenę, w której bohaterka mówi Samowi, że jest mutantką, ale po zmianach nie ma mieć żadnych mocy. Jej rola została więc zminimalizowana, aby uniknąć kolejnych kontrowersji.

Kapitan Ameryka 4 - premiera w lutym 2025 roku w kinach.