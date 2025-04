W Kapitanie Ameryce 4 miała pojawić się wzmianka o... Tonym Starku! Mamy dowód na usuniętą scenę

fot. materiały prasowe

Stark Industries - to logo, które jest doskonale znane każdemu fanowi MCU. Ta firma technologiczna pojawiła się już w kilkunastu produkcjach MCU i wygląda na to, że mało brakowało, by pojawiła się także w filmie Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, który swoją premierę kinową miał na początku tego roku.

Charakteryzator pracujący przy Kapitanie Ameryce 4, Tym Buacharern udostępnił na swoim profilu na Instagramie kilkanaście zdjęć zza kulis. Wśród nich znalazło się ujęcie, na którym w tle widać logo korporacji założonej przez Tony'ego Starka. Scena z tym związana została wycięta z ostatecznej wersji filmu i nie wiadomo, co dokładnie miała do niego wnosić. Ta decyzja jest prawdopodobnie związana z częściowym ponownym kręceniem, co wiązało się ze zmianami, jakie nastąpiły w jego ostatecznej wersji.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - zdjęcie z planu

Zdjęcie z widocznym logiem Stark Industries znajduje się jako trzecie w poście.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - fabuła, obsada, data premiery na Disney+

Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Thaddeusem Rossem (Harrison Ford), Sam wpada w środek międzynarodowego incydentu. Musi odkryć powód globalnego spisku, zanim cały świat zacznie widzieć na czerwono...

W główną rolę wcieli się Anthony Mackie. Zobaczymy też Harrisona Forda, którego jest to debiut w MCU – wcieli się on w prezydenta Thaddeusa Rossa. Powrócą też aktorzy z Niesamowitego Hulka – Liv Tyler jako Betty Ross oraz Tim Blake Nelson w roli Leadera – głównego złoczyńcy. W obsadzie znaleźli się też Shira Haas, Zosha Roquemore, Rosa Salazar oraz Giancarlo Esposito.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat nie ma jeszcze potwierdzonej daty premiery na Disney+ - prawdopodobnie zostanie wyznaczona na maj.