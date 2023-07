Kapitan Ameryka w zbroi Hydry i Goliat - zabawki promocyjne pokazują postacie z 2. sezonu A gdyby... ?

Marvel/Disney+

Choć wciąż nie wiemy, kiedy 2. sezon serialu animowanego MCU, A gdyby...?, zadebiutuje na platformie Disney+, wygląda na to, że Marvel Studios powoli rozkręca jego kampanię marketingową. Do sieci trafiły więc zdjęcia zabawek promocyjnych, które pokazują nam postacie z kolejnej odsłony serii - Kapitana Amerykę w przypominającej Iron Mongera zbroi Hydry oraz Billa Fostera jako Goliata.

Przypomnijmy, że w 1. sezonie produkcji Kapitan Carter po połączeniu sił ze Strażnikami Multiwersum ostatecznie powróciła do macierzystej linii czasowej, znajdując w niej należącą do Steve'a Rogera zbroję Hydry. Z materiałów zaprezentowanych w trakcie zeszłorocznego Comic-Conu w San Diego wynika, że w kostiumie faktycznie kryje się Rogers, a twórcy zamierzają przedstawić na ekranie wariację na temat wątków ukazanych w filmach Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz i Czarna wdowa - niedoszły Cap z tej rzeczywistości miałby więc działać na usługach Hydry, podobnie jak robił to Bucky Barnes z Ziemi-616.

Według ostatnich doniesień jest coraz prawdopodobniejsze, że premiera 2. sezonu animacji odbędzie się w przyszłym bądź nawet w 2025 roku.