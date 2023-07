Start Mission: Impossible 7 w box office słabszy niż zakładano. Totalne zaskoczenie na 2. miejscu w USA

Paramount

Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1, choć na papierze notuje stosunkowo dobry weekend otwarcia w box office, staje się kolejnym w ostatnim czasie hollywoodzkim filmem, który nie doskoczył do poziomu oczekiwań na tym polu. Produkcja z Tomem Cruise'em w roli głównej na rynku północnoamerykańskim wygenerowała wpływy rzędu 80 mln USD w trakcie pierwszych 5 dni obecności w kinach (56,2 mln USD w sam weekend) - rezultat ten jest niższy o 10 mln USD od ostatnich prognoz.

Do tego wyniku trzeba doliczyć 155 mln USD z pozostałych państw, w tym rozczarowujące 25,9 mln USD z Chin; dla porównania, poprzednia odsłona franczyzy, Mission: Impossible – Fallout, w czasie weekendu otwarcia w Państwie Środka zebrała aż 76 mln USD. W chwili obecnej na koncie Mission: Impossible 7 znajduje się 235 mln USD; powstanie filmu pochłonęło 295 mln USD, przy czym w tej kwocie nie uwzględniono kosztów marketingowych.

Na drugim miejscu w weekendowym box office w USA i Kanadzie niespodziewanie uplasowała się niezależna produkcja Sound of Freedom, która uzyskała wpływy w wysokości 27 mln USD, bijąc w tej materii nawet swoje rezultaty z poprzednich weekendów i windując całkowity wynik do poziomu 85,5 mln USD. Co ciekawe, obraz traktujący o ratowaniu dzieci przed handlem seksualnym stał się obiektem wzajemnych oskarżeń; i tak część prawicowych komentatorów zarzuca zwolennikom szeroko pojętej myśli lewicowej wykupywanie biletów na seans i nieprzychodzenie do kina, natomiast niektóre media donoszą, że wpływy podbijają właśnie przedstawiciele organizacji prawicowych.

Podium w Ameryce Północnej zamyka Naznaczony: Czerwone drzwi, który do swojego rezultatu dorzucił kolejne 13 mln USD; nowa odsłona serii ma na koncie 58 mln USD w USA i Kanadzie i 122,5 mln USD na całym świecie.

Dalecy od optymizmu muszą być twórcy filmu Indiana Jones i artefakt przeznaczenia. W miniony weekend zebrał on w Ameryce Północnej 12 mln USD (145,3 mln USD łącznie i 302,4 mln USD w skali globalnej), co tylko potęguje głosy o finansowej klapie produkcji. Tzw. "długie nogi" wydaje się za to posiadać animacja Między nami żywiołami, która w miniony weekend wygenerowała wpływy rzędu 8,7 mln USD (razem - 125,2 mln USD w USA i Kanadzie i 311,7 mln USD na całym świecie). Odnotujmy także całkowity wynik filmu Spider-Man: Poprzez multiwersum, który w weekend dorzucił 6 mln USD w Ameryce Północnej i 5,4 mln USD z innych rynków; łącznie to blisko 369 mln USD w USA i Kanadzie i 663,5 mln USD w skali globalnej.

Światowy box office 2023 - zaktualizowany ranking najlepszych wyników (stan na 16.07.2023)