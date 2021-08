Kapitan Ameryka i Iron Man - pierwsza w historii seria poświęcona tylko obu postaciom

Alex Ross/Marvel

Marvel ogłosił powstanie serii komiksowej Kapitan Ameryka/Iron Man, za którą mają odpowiadać scenarzysta Derek Landy i rysownik Angel Uzueta. Choć trudno w to uwierzyć, będzie ona pierwszą w historii, która będzie skupiać się wyłącznie na tym tandemie bohaterów.

Według oficjalnego komunikatu prasowego Domu Pomysłów herosi wyruszą na przygodę, która podda próbie dynamikę ich relacji podczas walki ze wspólnym zagrożeniem, jakim jest Hydra. W opisie fabuły czytamy:

Agentka rządowa, która okazała się prowokatorką podstawioną przez Hydrę, zaplanowała śmiałą ucieczkę w czasie drogi do więzienia, co przyciągnie uwagę Kapitana Ameryki i Iron Mana. Kiedy Steve i Tony zdadzą sobie sprawę, że obaj są powiązani z nieuczciwą uciekinierką, połączą siły, by ją odnaleźć. To właśnie wtedy dojdzie do nich, że kobieta nie jest jedyną, która ma wielkie plany i złowrogie motywacje...

Tak prezentuje się okładka przygotowana przez legendarnego Alexa Rossa:

Zeszyt Captain America/Iron Man #1 ukaże się na amerykańskim rynku 24 listopada.