Kapitan Ameryka zastąpiony przez Kapitan Carter na oficjalnym koncie na Twitterze. Fani nie są zadowoleni

Po finale serialu Falcon i Zimowy żołnierz, w którym Sam Wilson oficjalnie został nowym Kapitanem Ameryką MCU na oficjalnym koncie na Twitterze bohatera zmieniono podobiznę Steve'a Rogersa na nową wersję herosa w wykonaniu Falcona. Jednak teraz ponownie zmieniono zdjęcie główne na Kapitan Carter, czyli bohaterkę, którą zobaczymy w odcinku serialu animowanego What If... ?, który zostanie wyemitowany 11 sierpnia. W nim zostanie pokazana sytuacja, w której to właśnie Peggy przyjmuje serum superżołnierza zamiast Steve'a Rogersa. Nie wszystkim fanom spodobała się ta sytuacja i publikują oni swoje posty z pretensjami o zastąpienie na oficjalnym profilu bohatera Sama Wilsona wspomnianą Peggy Carter. Poniżej możecie przeczytać kilka z wpisów.

https://twitter.com/wiktoriano/status/1424765705015148549

https://twitter.com/wandatrash_/status/1424762333344174085

https://twitter.com/lokisverity/status/1424736898313068549

https://twitter.com/booksmahrt/status/1424766686507511816

What If... ? to serial oparty na znanych komiksach Marvela, które ukazują alternatywne historie znanych bohaterów i bohaterek Domu Pomysłów. Oprócz historii Peggy widzowie zobaczą w nim T'Challę w roli Star-Lorda MCU czy Thora rozkręcającego międzygalaktyczną imprezę.