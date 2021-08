What If...? - inne MCU, niż znamy? The Watcher może odegrać ważną rolę

fot. Marvel

What If...? na najnowszym plakacie pokazało nam postać znaną jako The Watcher, jak i zapowiedziało różne fragmenty wieloświatów, które będziemy mogli odwiedzić w serialu animowanym Marvela. Choć opis podkreśla, że Uatu nie może i nie będzie się wtrącać, to fani komiksów dobrze wiedzą, że zwykle bohater i tak kończy, angażując się w akcję. Zostało potwierdzone, że Kapitan Carter wejdzie z nim w interakcję w tym jak i w przyszłych sezonach, więc możemy spodziewać się, że nie zostanie biernym obserwatorem na długo.

https://twitter.com/whatifofficial/status/1423388342884831235

Oczywiście w centrum wydarzeń What If...? będzie właśnie Peggy i jej przemiana w Kapitan Carter, jednak Jeffrey Wright, który będzie głosem The Watchera, zdradził że serial zabierze nas w miejsca, które są drastycznie odmienne od tego, co do tej pory pokazało nam MCU. Na nowym materiale możemy też zobaczyć aresztowanie Czarnej Wdowy przez agentów T.A.R.C.Z.Y. i więcej z transformacji Steve'a Rogersa.

Jak Jeffrey Wright zapowiada w filmie: historie, które myśleliśmy, że dobrze znamy, są zupełnie inne, niż pamiętamy.

What If....?

What If...? jest oparte jest na serii komiksowej Domu Pomysłów. Ukazuje alternatywne historie najbardziej znanych postaci Marvela. Serial animowany będzie dostępny na platformie Disney+.