Serialowy Herkules, Kevin Sorbo, krytykuje komiks o Kapitanie Ameryce: "To kłamstwa lewicy"

YouTube/Fox Business

Kilka dni temu informowaliśmy Was, że uznawana za bastion amerykańskiego konserwatyzmu stacja Fox News wzięła na celownik zeszyt The United States of Captain America #1, pierwszą odsłonę rocznicowej serii poświęconej Kapitanowi Ameryce, w której Steve Rogers próbuje odnaleźć skradzioną mu tarczę, a na swojej drodze spotyka on reprezentujących różne mniejszości, młodych naśladowców. Więcej o sprawie dowiecie się w tym miejscu.

Przypomnijmy, że punktem zapalnym stał się fragment rozmowy Steve'a Rogersa i Sama Wilsona, w trakcie której pierwszy z nich dzieli się refleksją na temat "amerykańskiego snu". Heros stwierdza, że jest wierniejszy temu ideałowi niż rządowi USA, lecz w dzisiejszych czasach "amerykański sen" stanowczo zbyt często prowadzi do postaw nacjonalistycznych - jest "kłamstwem", wykorzystywanym do uderzania w najbiedniejszych, imigrantów i szeroko pojętych "innych".

W Fox News głos w całej kwestii zabierał już Dean Cain, ekranowy Człowiek ze Stali z serialu Nowe przygody Supermana z lat 90. Teraz dołączył do niego inny aktor, Kevin Sorbo, który zasłynął z portretowania Herkulesa w popularnej również w naszym kraju produkcji telewizyjnej. Tak odnosi się on do przekazu zawartego w The United States of Captain America #1:

Walt Disney Wciąż osiągamy nowe poziomy szaleństwa... Ameryka jest wspaniałym krajem. A to tylko przykład kolejnych kłamstw ze strony lewicy. (...)mówił w latach 50., że filmy i telewizja będą wpływały na naszą młodzież. Spójrzcie na to, co dzieje się dziś na amerykańskich ulicach, szczególnie w niebieskich stanach i niebieskich miastach ("niebieski" ma oznaczać lokacje, w których tradycyjnie głosuje się na demokratów - przyp. aut.), na ten wychodzący stamtąd gniew, nienawiść i przemoc.

Na antenie stacji Fox News od premiery wspomnianego wyżej komiksu, która miała miejsce 30 czerwca, przynajmniej raz dziennie pojawia się program, w którym goście krytykują płynący z niego przekaz, uderzając również w Disneya, Marvela bądź przemysł rozrywkowy.

