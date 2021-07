Kapitan Ameryka vs. Red Skull - starcie ideologii na koniec serii. Taśmy i słowa ważniejsze niż pięści

Alex Ross/Marvel

Już jutro na amerykański rynku zadebiutuje zeszyt Captain America #30, ostatnia odsłona runu, za który odpowiada Ta-Nehisi Coates. W komiksie tym dojdzie do pojedynku Kapitan Ameryka vs. Aleksander Lukin aka Red Skull; co ciekawe, przeciwnicy zmierzą się jednak nie w ramach batalii na pięści, a w trakcie rozmowy, w której znaczenie ważniejsze niż siła staną się idee wpisane w obie postacie.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że złoczyńca wykorzystywał podczas całej historii media społecznościowe, aby dezawuować Capa w oczach opinii publicznej i jednocześnie próbować włożyć swoje ideały do głów młodych Amerykanów. Nie ma więc żadnego przypadku w tym, że na ostatecznie spotkanie z Red Skullem Rogers przyjdzie uzbrojony w... zestaw do nagrywania, chcąc docelowo upublicznić prawdziwe intencje Lukina. Rozmowa protagonistów dotyczy próby "naprawy" społeczeństwa; antagonista wychodzi z założenia, że obaj chcą de facto "uczynić ludzkość lepszą".

Captain America #30 - plansze

Przynajmniej początkowo Rogers będzie chciał nagrać wyznanie Lukina o poświęceniu własnych pracowników w czasie zamachu bombowego w Central Parku - stracili oni życie tylko po to, aby Red Skull pokazał społeczeństwu słabość Kapitana Ameryki.