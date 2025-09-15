Kapitan Ameryka kontra ON. Oto zapowiedź starcia, które odmieni losy uniwersum
Kapitan Ameryka już niedługo będzie miał pełne ręce roboty w komiksach: najpierw Doktor Doom, potem nowy złoczyńca znany jako Salvation, a na deser Czerwony Hulk. W tej bitwie nie chodzi tylko o losy Latverii, ale całego uniwersum.
W serii Captain America z 2025 roku cofamy się do czasów, gdy Steve Rogers dopiero wyszedł z bryły lodu po II wojnie światowej i poznajemy człowieka, który musi dostosować się do całkiem nowych realiów. Właśnie pojawiły się pierwsze plansze z 4. numeru, na których superbohater wreszcie staje do szumnie zapowiadanej walki z Doktorem Doomem. Stawką mają być losy Latverii, przynajmniej na razie.
Kapitan Ameryka kontra Doktor Doom
Wiemy jednak, że starcie między Kapitanem Ameryką i Doktorem Doomem nie będzie miało wpływu tylko na losy Latverii. Choć w tamtym czasie superbohater mógł nie zdawać sobie z tego sprawy, ta bitwa będzie miała ukształtować losy całego uniwersum Marvela. Już w nadchodzących komiksach Captain America #6 i The Will of Doom #1 zobaczymy pierwsze pokłosie tej walki.
W dodatku Kapitan Ameryka już niedługo zmierzy się również z nowym złoczyńcą, znanym jako Salvation, którego historia jest powiązana z tragicznymi losami Latverii, a także generałem Thaddeusem „Thunderboltem” Rossem, czyli Czerwonym Hulkiem, który pragnie zemsty.
Pierwsze plansze z komiksu Captain America #4, a także okładki The Will of Doom #1 i Captain America #6 znajdziecie poniżej:
Scenarzysta Chip Zdarsky zapowiada: „Pomiędzy seriami Captain America i The Will of Doom wyznaczamy nowy kurs dla uniwersum Marvela, kierując się jednym prostym stwierdzeniem: Doom zawsze ma plan”
Źródło: Marvel
