Kapitan Ameryka - żołnierz, bohater i... prawiczek? Scenarzyści rozwiewają wątpliwości

Źródło: Marvel

Kapitan Ameryka od lat jest jedną z głównych postaci w kinowym świecie Marvela. Kto by pomyślał, że jednym ze sporów dotyczących bohatera jest to czy ma za sobą już pierwszy raz, czy też nie. By dowiedzieć się prawdy i ustalić, co jest kanonem, a co nie, trzeba zasięgnąć do samego źródła, czyli scenarzystów Kapitana Ameryki. Christopher Markus i Stephen McFeely na szczęście postanowili nie trzymać nas w niepewności!

Stephen McFeely, referując do Pierwszego starcia, w którym Steve Rogers służył jako narzędzie propagandy i był celebrytą II wojny światowej, powiedział:

Myślę, że stracił dziewictwo! Czemu ludzie mają go za prawiczka? Wyobraźcie sobie... Jeździsz z miasta do miasta, podpisujesz autografy... kobiety dla których je podpisujesz... Mogę to sobie tylko wyobrazić

Możemy więc założyć, że bohater dostawał pewne propozycje podczas największych dni swojej sławy.

Źródło: Marvel

Christopher Markus chciał za to zaznaczyć jasno jedną rzecz: Kapitan Ameryka nie boi się zaliczyć.

Steve Rogers nie jest pruderyjny! Czasem może być pokazany w ten sposób, ale to facet, który wierzy że istnieje zło, że istnieje dobro, takie rzeczy - to nie żaden chłopiec z chóru, tylko weteran II wojny światowej

Scenarzyści dobrze się bawili, wyjaśniając jak widzą ten drobny szczegół.