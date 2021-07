Kontrowersyjna ankieta o upolitycznieniu Kapitana Ameryki usunięta - firma przeprasza

Marvel

W niedzielę informowaliśmy Was o kontrowersyjnej ankiecie, którą Diamond Comics zamieściło na facebookowyych profilach Free Comic Book Day i PREVIEWSWorld. Przypomnijmy, że dotyczyła ona stosunku internautów do kwestii rzekomego "upolitycznienia" postaci Kapitana Ameryki - po ukazanej w zeszycie The United States of Captain America #1 refleksji Steve'a Rogersa na temat "amerykańskiego snu" i jego zaprzęgania do marginalizacji imigrantów czy biedoty, stacja Fox News ustami Kevina Sorbo czy Deana Caina zarzuciła Marvelowi i Disneyowi powielanie "kłamstw lewicy".

Kontrowersji nie wzbudziła jednak sama obecność ankiety w sieci, a sposób sformułowania jednego z pytań: wyróżnionego żółtą czcionką "Jesteście już zmęczeni oglądaniem historii, w których Steve Rogers traci wiarę w Stany Zjednoczone?", które wielu odbiorców wzięło za jednocześnie sugerujące odpowiedź.

Wczoraj wieczorem polskiego czasu sonda została zdjęta z Facebooka; zastąpiono ją pytaniem o wrażenia z finału 1. sezonu serialu Loki. Serwis Comic Book Resources skontaktował się z Diamond Comics z prośbą o wyjaśnienie całej sytuacji. Rzecznik prasowy firmy komentuje ją w sposób następujący:

PREVIEWSWorld i Free Comic Book Day opublikowały na Facebooku pytanie, które miało na celu zachęcenie fanów do rozmowy o nowym komiksie z Kapitanem Ameryką w środowym odcinku PREVIEWSWorld Live. Naszą intencją nigdy nie było zamienianie tego pytania w polityczną deklarację czy też wzbudzanie kontrowersji. Kiedy tylko dotarło do nas, że sposób dobrania słów w pytaniu mógł zostać źle zinterpretowany, usunęliśmy ankietę. Szczerze przepraszamy za dobór słów w poście. Nadrzędnym celem PREVIEWSWorld od zawsze było zaangażowanie fanów w media społecznościowych w rozmowę w sposób lekki i radosny - tak, aby celebrować komiksy i postacie, które wszyscy kochamy.

Oto plansze z 1. zeszytu The United States of Captain America: