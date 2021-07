Kapitan Ameryka i polityka - znów kontrowersje. Fani są wściekli po pytaniu w ankiecie na Facebooku

Marvel

Nie milkną echa kwestii rzekomego upolitycznienia postaci Kapitana Ameryki w komiksowej serii The United States of Captain America. Przypomnijmy, że w jej pierwszym zeszycie Steve Rogers podzielił się refleksją na temat "amerykańskiego snu" - najpierw stwierdził on, że jest tej koncepcji wierniejszy niż rządowi USA, by później zauważyć, iż w dzisiejszych czasach często odczytuje się ją w niewłaściwy sposób, używając wpisanych w nią zasad do marginalizowania biednych, imigrantów i szeroko pojętej "inności".

Cała sekwencja odbiła się głośnym echem wśród amerykańskiej opinii publicznej. Konserwatywna stacja Fox News od przeszło tygodnia pokazuje programy, w których zaproszeni goście (m.in. aktorzy Kevin Sorbo i Dean Cain oraz senator Tom Cotton) krytykują Disneya i Marvela za powiązanie postaci Kapitana Ameryki z "lewicowo-liberalnym" nurtem politycznym. Pojawiają się głosy o "kłamstwach lewicy" i konieczności "zdegradowania herosa do stopnia porucznika"; krytyczny artykuł na swojej stronie opublikował także dziennik Washington Times.

Teraz przyszła pora na kolejną odsłonę afery. Firma Diamond Comics, największy dystrybutor komiksów w Stanach Zjednoczonych, zamieściła na prowadzonym przez siebie facebookowym fanpage'u Free Comic Book Day pytanie o ostatnie wydarzenia. Jest ono sformułowane w następujący sposób:

Witajcie, fani komiksów! W ostatnim czasie trwa debata na temat Kapitana Ameryki. Chcieliśmy was zapytać o wasz punkt widzenia. Jesteście już zmęczeni oglądaniem historii, w których Steve Rogers traci wiarę w Stany Zjednoczone? (ostatnie zdanie zostało wyróżnione żółtą czcionką - przyp. aut.) A może uważacie, że są one bardziej niż właściwe? Dajcie nam znać w komentarzach. Wybierzemy najlepsze odpowiedzi i zamieścimy je w środowym, emitowanym na żywo odcinku Previews World Weekly.

Po 20 godzinach od wstawienia wpisu znajduje się pod nim 465 komentarzy. Spora grupa fanów wyraża swoją wściekłość, która jest spowodowana sposobem sformułowania z niejasnych przyczyn wyróżnionego pytania o "zmęczeniu" historiami pokazującymi Capa tracącego wiarę w USA. Internauci nie mogą zrozumieć, dlaczego Diamond Comics nie zdecydowało się na wykorzystanie bardziej neutralnego zdania w typie "Co sądzicie o...?", używając zamiast niego pytania sugerującego odpowiedź.

Oto plansze z pierwszego zeszytu The United States of Captain America:

United States of Captain America #1 - plansze