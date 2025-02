Scarlet Witch zawojuje w TYM komiksie. Tak, chodzi o wersję z MCU

Marvel

Wkrótce trzecia odsłona komiksu TVA wejdzie do sprzedaży, ale jedna konkretna strona przykuła szczególne zainteresowanie fanów Marvela. W pewnym momencie Ghost-Spider przemierza korytarze "Departamentu Odroczenia", gdzie trafia na coś przypominającego Scarlet Witch, którą możecie dobrze kojarzyć z produkcji MCU. Artysta Pere Perez, odpowiadający za ilustracje, potwierdza, że to jest postać grana przez Elizabeth Olsen.

Scarlet Witch z MCU w komiksie TVA

Nie widzieliśmy Wandy Maximoff żywej po Doktorze Strange'u 2, a w serialu To zawsze Agatha pojawiały się kwestie sugerujące jej potencjalny powrót. Czy to oznacza, że Agencja Ochrony Chronostruktury mogła ją uratować i teraz przetrzymywać ją jako więźnia? Niekoniecznie. Należy pamiętać, że komiks TVA - mimo że nawiązuje do 2. sezonu Lokiego i filmu Deadpool & Wolverine - niekoniecznie musi przedstawiać wszystkie wątki, które będą kanoniczne w MCU.

Wciąż krążą pogłoski, że Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch może wrócić i odegrać kluczową rolę w Avengers: Doomsday oraz Secret Wars. Nie zostało to jednak oficjalnie potwierdzone.

