Strażnicy Galaktyki 3 - Will Poulter o dołączeniu do obsady. Zbliża się początek prac na planie

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

W trzeciej części Strażników Galaktyki do obsady powrócą m.in. Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel czy Pom Klementieff. Za kamerą stanie James Gunn.

Spore zamieszenia w sieci zrobił Chris Pratt. W krótkim filmiku, w którym promuje podcast Parks and Recollections, wspomina o rozpoczęciu prac nad nowymi Strażnikami Galaktyki. Widać nawet, że ma charakterystyczną dla Petera Quilla fryzurę oraz zarost. Okazuje się, że nie chodzi o Strażników Galaktyki vol 3., ale o nakręcenie dodatkowych scen dla Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, czyli rollercoasteru w parku rozrywki Walt Disney World. Atrakcja zostanie otworzona w 2022 roku.

https://twitter.com/TeamCoco/status/1450502704904560640

James Gunn potwierdził, że prace na planie Strażników Galaktyki vol 3. jeszcze się nie rozpoczęły. Na Twitterze podkreślił, że są blisko początku produkcji. Według wcześniejszych informacji mają się one rozpocząć jesienią 2021 roku.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1450601848155607045

W innym tweecie reżyser napisał, że mają gotowy scenariusz i scenopis. Ekipa filmowa jest przygotowana do pracy. Warto dodać, że Gunn na swoim Twitterze napisał, że obsadzono kilkadziesiąt ról w filmie, więc możemy się spodziewać, że zobaczymy wielu nowych bohaterów i złoczyńców. Zapewnił fanów, że trzecia odsłona przygód Strażników Galaktyki nie została przesunięta, ani opóźniona. Premiera jest zaplanowana na 5 maja 2023 roku zgodnie z rozkładem.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1450235021235720201

Niedawno ogłoszono, że w Adama Warlocka wcieli się Will Poulter. Aktor wypowiedział się o swojej nowej roli w MCU w jednym z wywiadów.

Czuję się bardzo szczęśliwy i zaszczycony, że zostałem powitany w rodzinie Marvela. Szczególnie w serii Guardians of the Galaxy, którą uważam za niezwykle kreatywną i bardzo wyjątkową. James Gunn jest kimś, kogo naprawdę podziwiam, więc czuję się bardzo szczęśliwy.

Na pytanie czy buduje superbohaterską muskulaturę, Poulter odpowiedział, że musi się przygotować i nad tym pracuje. Całą wypowiedź możecie obejrzeć poniżej.

https://twitter.com/ThisIsMax/status/1450420471586074628