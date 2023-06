Kapitan Marvel 2 - plakat. Brie Larson na czele nowej superbohaterskiej drużyny

fot. materiały prasowe

Pojawiło się nowe zdjęcie promocyjne do filmu The Marvels, który jest 2. częścią Kapitan Marvel z 2019 roku. Jest na Brie Larson, która wciela się w główną postać, Carol Danvers. Pozuje na nim w towarzystwie dwóch pozostałych superbohaterek, które wystąpią w produkcji, czyli Ms. Marvel (Iman Vellani) i Photon (Teyonah Parris).

Poniżej znajdziecie nowy plakat, pozostałe zdjęcia promocyjne, a także opis fabuły The Marvels. Dajcie znać, czy zamierzacie obejrzeć film na dużym ekranie.

Kapitan Marvel 2 - nowy plakat

Nowy plakat znajduje się na 1. slajdzie.

The Marvels

Kapitan Marvel 2 - opis fabuły

Carol Danvers, aka Kapitan Marvel, odzyskała swoją tożsamość z rąk tyrańskich Kree i zemściła się na Najwyższej Inteligencji. Jednak wskutek nieprzewidzianych konsekwencji bohaterka będzie miała za zadanie udźwignąć na swoich barkach brzemię całego zdestabilizowanego uniwersum. Gdy obowiązki wyślą ją do tunelu czasoprzestrzennego, powiązanego z Kree, moce Carol Danvers splączą się z tymi, które posiada jej wielka fanka z Jersey, czyli Kamala Khan, aka Ms. Marvel, a także siostrzenica, Monica Rambeau. Wspólnie, te zaskakujące trio będzie musiało połączyć siły i nauczyć się współpracować, by uratować świat jako The Marvels.