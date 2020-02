Kapitan Marvel 2 - produkcja filmu coraz bliżej? Marvel rejestruje spółkę

Jednym z oczekiwanych przez fanów Kinowego Uniwersum Marvela projektów jest widowisko Kapitan Marvel 2. Jak do tej pory nie otrzymaliśmy wiele informacji na temat tej produkcji, jednak teraz to się może zmienić. Thomas Polito z Geeks WorldWide poinformował niedawno, że Marvel zarejestrował spółkę o nazwie Warbird Productions II. Koncern jest znany z tego, że tworzy tajemnicze firmy produkcyjne, które stanowią przykrywkę dla ich widowisk, aby odciągnąć ciekawskich fanów. Co ciekawe pierwsza część przygód Cary Danvers była produkowana przez Warbird Productions. To sugeruje, że prace nad nową odsłoną znajdują się na zaawansowanym etapie.

Na razie nic nie wiadomo na temat fabuły projektu. W głównej roli ponownie zobaczymy Brie Larson. Za scenariusz produkcji odpowiada Megan McDonnell. Marvel szuka obecnie reżysera bądź reżyserki filmu.