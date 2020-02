Moon Knight - Daniel Radcliffie odpowiada na pytanie o udział w serialu Marvela

Moon Knight to jeden z seriali Disney+, na który fani będą musieli jeszcze trochę poczekać - choć być może nie tak długo, jak przypuszczaliśmy. Jest to jeden z bohaterów komiksów Marvela, którego od śmierci ocalił bóg Księżyca Khonshu - to właśnie wtedy wzrosła jego siła i wytrzymałość, które w komiksach często uzależnione są od faz Księżyca.

Portal Full Circle Cinema nieoficjalnie podał, że główną rolę w produkcji może otrzymać Daniel Radcliffe, aktor, którego doskonale znamy z roli Harry'ego Pottera. Są to doniesienia z końca 2019 roku. Teraz Radcliffe sam odniósł się do tej pogłoski:

Gdybym miał kiedykolwiek wrócić do grania we franczyzie, myślę, scenariuszowa poprzeczka musiałaby być postawiona wyżej, niż wszystko, co robiłem do tej pory. Zanim dasz swój podpis i zgodzisz się na wieloletnią współpracę, musisz być pewny, że będziesz to kochał przez cały czas. Nie mam nic przeciw udziałowi w jakiejś serii w przyszłości, mogłoby być fajnie, ale pogłoski o Moon Knighcie są nieprawdziwe.

Trochę szkoda - naszym zdaniem byłby to interesujący wybór castingowy. A kogo Wy zobaczylibyście w tej roli najchętniej?

Według pogłosek Marvel Studios poszukiwało aktora o preferowanym typie - "żydowskiego Zaca Efrona", który ma być w trakcie castingu punktem odniesienia.

Data premiery serialu pozostaje nieznana.