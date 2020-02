The Falcon and The WInter Soldier - o czym serial MCU? Zaskakujące szczegóły fabuły

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi portal Slashfilm, opierając się na swoich źródłach, The Falcon and the Winter Soldier opowiada historię o tym, jak Falcon odmawia przejęcia roli Kapitana Ameryki po wydarzeniach z filmu Avengers: Koniec gry. Zmienia zdanie, gdy poznaje ukrywaną historię o programie superżołnierza. Dociera on do niego przez spotkanie z Isaiahem Bradleyem, który był oryginalnym Kapitanem Ameryką.

W komiksach Isaiah Bradley zadebiutował w 2003 roku w serii Truth: Red, White & Black. Również pochodził z czasów II wojny światowej, podczas której był poddany temu samemu eksperymentowi co Steve Rogers, czyli Kapitan Ameryka. Takim sposobem był on postacią z podobnym kostiumem i takimi samymi zdolnościami. Nie wiadomo, jak geneza Bradleya zostanie przedstawiona w MCU, ale zdaniem dziennikarzy, ta postać na pewno odgrywa ważną rolę w serialu.

W plotkach mówiono, że Bradleya zagra Carl Lumbly, który niedawno został obsadzony. Ich źródła nie są w 100% pewne, że aktor na pewno wciela się w tę rolę.

The Falcon and The Winter Soldier - premiera w sierpniu 2020 na Disney+.

Zobacz także: