Kapitan Marvel i Avengers - Brie Larson dzieli się zdjęciami z pierwszych, testowych nagrań

Chociaż pierwszy raz zobaczyliśmy Carol Denvers (Brie Larson) w jej własnym, solowym filmie MCU pt. Kapitan Marvel, aktorka nakręciła swoje pierwsze sceny do filmów Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry (kręconych jeden po drugim). Teraz Larson udostępniła zdjęcia siebie w pełnym kostiumie z tych pierwszych, testowych nagrywek.

Była to usunięta scena z Końca gry, w której Denvers przybywa na Vormir, by pomóc Czarnej Wdowie i Hawkeye'owi, gdy Thanos i jego siły zostali powiadomieni o miejscu położenia Kamienia Duszy. Podobne zdjęcia wyciekły do sieci w zeszłym roku, ale te są znacznie wyższej jakości.

Zdjęcia z pierwszych testowych nagrań w pełnym kostiumie - komentuje Larson w swoim instagramowym poście. - Wciąż zastanawialiśmy się nad jej [Kapitan Marvel] charakterystycznymi ruchami i wciąż uczyłam się, jak poruszać się w skórzanym kombinezonie! Dobre czasy.

Na razie nic nie wiadomo na temat fabuły projektu Kapitan Marvel 2. W głównej roli ponownie zobaczymy Brie Larson. Za scenariusz produkcji odpowiada Megan McDonnell. Marvel szuka obecnie reżysera bądź reżyserki filmu.