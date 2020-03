Marvel - tak ekstremalnej śmierci Deadpool jeszcze nie miał. Oceńcie sami

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel uwielbia odwoływać się w ostatnich latach do głoszonej wszem wobec przez Wade'a Wilsona nieśmiertelności. Przypomnijmy, że Deadpool posiada czynnik samoleczniczy, dzięki któremu w błyskawicznym tempie jest on w stanie wykaraskać się z wydawałoby się najpoważniejszych ran i obrażeń. To dlatego twórcy Domu Pomysłów niejednokrotnie decydowali się na ukazywanie niezwykle brutalnych i zarazem widowiskowych śmierci Pyskatego Najemnika. Prawdopodobnie żadna z nich nie przebija jednak tej ostatniej.

W komiksie Black Cat #10 tytułowa bohaterka próbuje wykraść z wyspy Madripoor niezwykle cenny obraz. Nieoczekiwanie łączy ona siły z również przebywającym w tym miejscu Loganem - po odkryciu zamiarów Czarnej Kotki oboje uciekają w kierunku łodzi, na której czeka już na nich Deadpool. Wilson początkowo im pomaga, by jednak później przyłożyć broń do klatki piersiowej Rosomaka i wystrzelić z niej kilka razy. W dodatku Pyskaty Najemnik dodał jeszcze:

To nic osobistego, kolego. Ale płacą teraz za ciebie całą górę pieniędzy.

W obronie Wolverine'a staje jednak sama Black Cat, która uruchamiając silnik łodzi sprawia, że jej dziób przebija ciało Deadpoola. Dochodzący do siebie Logan chwilę później zakłada Deadpoolowi okulary, które wypalają oczodoły każdego, kto ma je aktualnie na sobie. Na tym jednak nie koniec - goniący za dwójką uciekinierów złoczyńca Kade Kilgore decyduje się ostrzelać przystań za pomocą śmiercionośnych pocisków balistycznych. Jeden z nich trafia w nabitego na dziób łodzi Deadpoola zaraz po tym, jak ten wypowiada słowa:

No dobra, gorzej już być nie może, prawda?... Prawda?...

Spójrzcie sami:

