Opis zwiastuna Karate Kid: Legends. Jackie Chan i Ralph Macchio mają nowego ucznia

fot. materiały prasowe

Reklama

Karate Kid: Legends to wielki powrót Ralpha Macchio i Jackie Chana do ikonicznej franczyzy. Zgodnie z przewidywaniami, zwiastun tej produkcji został pokazany podczas panelu na NYCC (New York Comic-Con). Choć nagranie nie wyciekło jeszcze do sieci, wiemy, że przedstawiło nowego ucznia o imieniu Li Fong (w tej roli Ben Wang).

Karate Kid: Legends - opis zwiastuna

Zwiastun ma zapowiadać intensywne sceny walki karate z udziałem trzech wspomnianych bohaterów. Daniel LaRusso (Macchio) przybywa do Pekinu, gdzie czeka na niego pan Han (Chan). Opiekuje się teraz nowym uczniem i pełni rolę mentora, podobnie jak pan Miyagi był dla Daniela. W klipie staje się jasne, że aby trenować Li Fonga, obaj panowie będą musieli połączyć siły. Wideo przedstawia również liczne sceny walki ulicznej oraz potyczek na dojo, a także nowy turniej karate.

Zobacz także:

Karate Kid: Legends - produkcja, obsada, premiera

Reżyserem jest Jonathan Entwistle, twórca znanego serialu Netflixa, The End of the F***ing World. Scenariusz został napisany przez Roba Liebera (Peter Rabbit), a producentką jest Karen Rosenfelt.

Oprócz wyżej wspomnianych aktorów, do obsady filmu należą Ming-Na Wen, Joshua Jackson i Sadie Stanley.

Karate Kid: Legends - data premiery została zaplanowana na 30 maja 2025 roku.