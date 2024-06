Karen Gillan o potencjalnej roli w DCU: "James Gunn wie lepiej"

fot. materiały prasowe

Karen Gillan zyskała rozpoznawalność dzięki występowi w Doktorze Who jako Amy Pond. Jednak to rola Nebuli i dołączenie do MCU przyniosły jej jeszcze większą popularność. Widzowie polubili córkę Thanosa, a aktorka miała okazję współpracować z Jamesem Gunnem jeszcze przez parę lat. Od czasu premiery Strażników Galaktyki 3, Gillan wielokrotnie wspominała, że chciałaby znów działać z tym reżyserem. Z tego powodu chętnie dołączyłaby do DCU.

- James Gunn to jeden z moich ulubionych ludzi na planecie, co dopiero filmowców, więc ogromnie chciałabym znów z nim pracować. I zgodziłabym się bez wahania. Czuję też, że nie powinnam się szufladkować, próbując wcielić się w jakąś postać. Myślę, że on wie lepiej. Więc, jeśli kiedykolwiek to się stanie, czuję, że wybierze dla mnie coś odpowiedniego.

Przypomnijmy, że fani chcieliby zobaczyć Gillan jako Poison Ivy, kochankę Harley Quinn.

Aktorka kontynuowała, zachwalając umiejętności reżyserskie Gunna. Nazwała go "urodzonym liderem", któremu szczególnie wychodzą improwizowane, spontaniczne decyzje.

- Uwielbiam tak pracować, bo to wytrąca mnie z równowagi. A poza tym jego ujęcia są niesamowite. Utrzymuje balans między tym, że akcja wygląda naprawdę fajnie, a jednocześnie bardzo skupia się na aktorstwie.

