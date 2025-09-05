placeholder
Aktorka broni skąpego kostiumu swojej bohaterki. Powołuje się na Larę Croft

Karen Gillan nadal czasem słyszy krytykę na temat stroju swojej bohaterki w serii filmów Jumanji. Tłumaczy jednak, dlaczego zdecydowali się na taki a nie inny kostium.
Paulina Guz
Tagi:  jumanji 
karen gillan
Karen Gillan w serii filmów Jumanji Fot. Materiały prasowe
Karen Gillan udzieliła wywiadu brytyjskiej gazecie The i Paper. W rozmowie padł między innymi temat filmów Jumanji: Przygoda w dżungli i Następny poziom, a dokładnie skąpego stroju granej przez aktorkę bohaterki, na który spadła fala krytyki. Widzom nie podobało się, że jest tak skąpy, szczególnie, że była jedyną główną postacią kobiecą. Gwiazda wyjaśnia jednak, że kostium miał nawiązywać do Lary Croft z serii Tomb Raider

Mogę zrozumieć, skąd wzięła się ta krytyka. Ale był to komentarz odnośnie Lary Croft i męskiego punktu widzenia. To w żadnym razie nie są praktyczne ubrania. 

Karen Gillan dodała, że aktorki zazwyczaj pracują dłużej, ponieważ muszą być na planie filmowym o wiele wcześniej. Wspomniała nawet o 15 godzinach pracy dziennie.

Rock wchodzi na plan jakieś pięć minut przed rozpoczęciem zdjęć. I jest świetnym gościem. Jeśli mogłabym być gotowa w pięć minut, byłabym szczęśliwa. Ale kobiety – które noszą więcej makijażu i mają więcej fryzur – są w tej przyczepie na dwie godziny przed rozpoczęciem dnia.

Źródło: comicbookmovie.com

