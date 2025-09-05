Aktorka broni skąpego kostiumu swojej bohaterki. Powołuje się na Larę Croft
Karen Gillan nadal czasem słyszy krytykę na temat stroju swojej bohaterki w serii filmów Jumanji. Tłumaczy jednak, dlaczego zdecydowali się na taki a nie inny kostium.
Karen Gillan udzieliła wywiadu brytyjskiej gazecie The i Paper. W rozmowie padł między innymi temat filmów Jumanji: Przygoda w dżungli i Następny poziom, a dokładnie skąpego stroju granej przez aktorkę bohaterki, na który spadła fala krytyki. Widzom nie podobało się, że jest tak skąpy, szczególnie, że była jedyną główną postacią kobiecą. Gwiazda wyjaśnia jednak, że kostium miał nawiązywać do Lary Croft z serii Tomb Raider.
Karen Gillan dodała, że aktorki zazwyczaj pracują dłużej, ponieważ muszą być na planie filmowym o wiele wcześniej. Wspomniała nawet o 15 godzinach pracy dziennie.
Źródło: comicbookmovie.com
