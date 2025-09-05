Aktorka broni skąpego kostiumu swojej bohaterki. Powołuje się na Larę Croft

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Karen Gillan udzieliła wywiadu brytyjskiej gazecie The i Paper. W rozmowie padł między innymi temat filmów Jumanji: Przygoda w dżungli i Następny poziom, a dokładnie skąpego stroju granej przez aktorkę bohaterki, na który spadła fala krytyki. Widzom nie podobało się, że jest tak skąpy, szczególnie, że była jedyną główną postacią kobiecą. Gwiazda wyjaśnia jednak, że kostium miał nawiązywać do Lary Croft z serii Tomb Raider.

Mogę zrozumieć, skąd wzięła się ta krytyka. Ale był to komentarz odnośnie Lary Croft i męskiego punktu widzenia. To w żadnym razie nie są praktyczne ubrania.

Karen Gillan dodała, że aktorki zazwyczaj pracują dłużej, ponieważ muszą być na planie filmowym o wiele wcześniej. Wspomniała nawet o 15 godzinach pracy dziennie.

Rock wchodzi na plan jakieś pięć minut przed rozpoczęciem zdjęć. I jest świetnym gościem. Jeśli mogłabym być gotowa w pięć minut, byłabym szczęśliwa. Ale kobiety – które noszą więcej makijażu i mają więcej fryzur – są w tej przyczepie na dwie godziny przed rozpoczęciem dnia.