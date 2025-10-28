Reklama
Kasia Smutniak Maryją. Gibson nie wie o proteście; polską prawicą (raczej) się nie przejmie

Amerykańskie media zauważyły protest części polskiej prawicy, która domaga się, by Mel Gibson zwolnił Kasię Smutniak - w filmie The Resurrection of the Christ rodzima aktorka ma zagrać Maryję. Sam reżyser najprawdopodobniej nie wie o całej inicjatywie. 
Piotr Piskozub
Kasia Smutniak materiały prasowe
Na początku zeszłego tygodnia donosiliśmy Wam o zainicjowanym przez część internautów i niektóre polskie środowiska prawicowe bojkocie castingu Kasi Smutniak, która w The Resurrection of the Christ, kontynuacji Pasji, wcieli się w rolę Maryi. Rodzimej aktorce wypomina się zaangażowanie w Strajk Kobiet sprzed 5 lat, kiedy to zamieściła ona wpis uderzający w Jarosława Kaczyńskiego i zarazem opowiedziała się przeciwko zaostrzeniu restrykcji aborcyjnych. 

O całej sprawie donoszą już amerykańskie media. Prestiżowy serwis Variety w tekście opisującym protest wspomina o "negatywnych reakcjach skrajnie prawicowych grup" w Polsce. Dziennikarzom portalu udało skontaktować się z agentem Mela Gibsona, reżysera Zmartwychwstania Chrystusa. Alan Nierob wprost przyznał, że nie miał pojęcia o nawoływaniu do bojkotu castingu Smutniak. Z kolei sama aktorka nie chciała skomentować sprawy poprzez swojego agenta.

Variety zauważa, że polscy internauci próbują zainteresować całą sytuacją znanych konserwatywnych komentatorów politycznych w USA, w tym Candace Owens, czarnoskórą aktywistkę, która swoimi działaniami m.in. wspiera prezydenturę Donalda Trumpa i jednocześnie uderza w ruch Black Lives Matter. Tego typu akcje pozostają jednak na razie bez odzewu. 

W ostatniej części artykułu pojawia się sugestia, że Gibson niekoniecznie weźmie pod uwagę krytykujące Kasię Smutniak głosy z Polski. Dziennikarze przypominają, że choć w filmie Pasja z 2004 roku w Jezusa wcielił się zagorzały katolik i przeciwnik aborcji, Jim Caviezel, to reżyser produkcji nie miał żadnego problemu z powierzeniem roli Marii Magdaleny Monice Bellucci. Włoska aktorka wielokrotnie opowiadała się za prawem kobiet do wyboru w kwestii aborcji, określając nawet piętrzenie zakazów w tej materii "fałszem moralnym". 

Film Pasja 2 znanym pod oficjalnym tytułem The Resurrection of the Christ został podzielony na dwie części. Pierwsza z nich zadebiutuje w kinach 26 marca 2027 roku, druga natomiast 40 dni później, 6 maja. 

Źródło: Variety

