Skargi na Kasię Smutniak w Pasji 2 coraz częstsze. Polski dziennikarz z historią donosów szuka Gibsona
Część polskich internautów w dalszym ciągu próbuje doprowadzić do zabrania Kasi Smutniak roli Maryi w filmie Pasja 2. Do akcji przyłączył się jeden z rodzimych dziennikarzy, który skontaktował się z należącą do Mela Gibsona firmą producencką.
Wczoraj informowaliśmy Was o tym, że część prawicowych internautów rozsierdziło obsadzenie Kasi Smutniak w roli Maryi w filmie Pasja 2. Użytkownicy serwisu X postanowili przypomnieć jej wpis i zdjęcie z Instagrama z października 2020 roku, w których aktorka jednoznacznie opowiedziała się po stronie Strajku Kobiet, dzieląc się fotografią z umieszczoną na środkowym palcu i uznawaną za symbol ruchu czerwoną błyskawicą i wystosowując odezwę do Jarosława Kaczyńskiego.
Akcja rodzimych internautów zatacza coraz szersze kręgi. Teraz przyłączył się do niej Paweł Rybicki, korzystający z pseudonimu "Rybitzky" bloger i dziennikarz serwisu Niezalezna.pl,, który w przeszłości miał swój program w telewizji wPolsce24, odpowiadał za media społecznościowe Andrzeja Dudy w jego kampanii prezydenckiej czy doradzał Pawłowi Szefernakerowi, obecnemu szefowi Gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego. Rybicki skontaktował się z należącą do Mela Gibsona, reżysera The Resurrection of the Christ, firmą producencką.
W całej sprawie istotne jest to, że to kolejny w ostatnim czasie donos Rybickiego na swoich rodaków. 10 dni temu głośno było o sprawie innego polskiego dziennikarza i redaktora naczelnego portalu Energetyka24.com, Jakuba Wiecha, któremu Departament Stanu USA w ostatniej chwili cofnął zaproszenie w ramach programu International Visitor Leadership Program. Doszło do tego tuż po tym, gdy Rybicki opublikował na X wpis, w którym oznaczył ambasadora USA w Polsce, Toma Rose'a. Bloger stwierdził, że zaproszeniem Wiecha jest "bardzo zaskoczony", by następnie przypomnieć serię jego krytycznych komentarzy na temat Donalda Trumpa i wypomnieć mu "wspieranie absurdalnej polityki klimatycznej promowanej przez Unię Europejską". Rzeczony wpis możecie znaleźć w powyższej galerii.
Kiedyś uwielbiane filmy, dziś są bulwersujące dla widzów. Te tytuły źle się zestarzały
W filmie Pasja 2 o podtytule The Resurrection of the Christ w roli Jezusa wystąpi fiński aktor Jaakko Ohtonen. Produkcję podzielono na dwie części, z których pierwsza zadebiutuje 26 marca 2027 roku, druga natomiast 6 maja.
Źródło: X/Pawel Rybicki
