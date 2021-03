Jak Kasparow mierzył się z komputerem: niedługo premiera Ostatniego bastionu umysłu

Insignis

Książka Ostatni bastion umysłu jest z jednej strony świetną opowieścią o tym, jak grają mistrzowie szachowi i kim tak naprawdę są: zimnokrwistymi geniuszami skoncentrowanymi na tym, by wygrać, czy zwykłymi, podatnymi na różne bodźce i presje ludźmi?

Ale to nie wszystko: Garri Kasparow zdradza też zdumiewające kulisy swojego słynnego pojedynku z komputerem Deep Blue – przegrał go, ale czy na zasadach fair play? W swojej książce Kasparow po raz pierwszy ujawnia własną – zaskakującą i momentami szokującą – wersję tamtych wydarzeń. Czy jego porażka faktycznie była zasłużona?

Ostatni bastion umysłu to także rozważania na temat sztucznej inteligencji – czy to, że nauczyliśmy komputery grać w szachy na poziomie arcymistrzowskim przybliżyło nas do zrozumienia, na czym polega ludzkie i maszynowe poznanie? Garri Kasparow wybiega w przyszłość i przedstawia sztuczną inteligencję jako wspaniałą szansę dla rozwoju człowieka. Wielu nadal widzi w niej zagrożenie, jednak – jak przekonuje sam autor – ludzkość zamiast obawiać się najbardziej wyrafinowanych wytworów swojego intelektu, może przy ich pomocy wznieść się na nieosiągalne dotąd wyżyny.

Premiera Ostatniego bastionu umysłu została zaplanowana na 10 marca. Książka ukaże się nakładem wydawnictwa Insignis.