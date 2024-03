Kate Winslet chciałaby, żeby koordynatorzy scen intymnych pojawili się wcześniej. "Musiałam bronić się sama"

Fot. Materiały prasowe

Kate Winslet to znana aktorka, którą możecie znać z takich produkcji jak Titanic, Mare z Easttown czy Lektor. Artystka w rozmowie z The New York Times spojrzała wstecz na swoją karierę, którą rozpoczęła w 1991 roku. Żałuje, że koordynatorzy scen intymnych - którzy między innymi nadzorują sceny łóżkowe i dbają o komfort aktorów, gdy ci muszą rozebrać się na planie - nie pojawili się wcześniej, gdy stawiała swoje pierwsze kroki w branży rozrywkowej.

Koordynator scen intymnych przydałby mi się za każdym razem, gdy musiałam nakręcić scenę łóżkową, wystąpić częściowo nago albo nawet przy scenie całowania. Miło byłoby mieć wtedy kogoś w swoim narożniku, ponieważ zawsze musiałam bronić się sama.

Aktorka rozwinęła myśl, wspominając sytuacje, w których taka osoba na planie byłaby pomocna:

Nie podoba mi się ten kąt kamery. Nie chcę stać tu całkiem naga przed kamerą. Nie chcę, żeby tyle osób było w tej chwili w pomieszczeniu. Chciałabym, by mój szlafrok był bliżej. Takie drobnostki.

Kiedy jesteś młody, boisz się, że kogoś zdenerwujesz; nie chcesz wyjść na niegrzecznego lub żałosnego, ponieważ potrzebujesz jakichś zmian. Nauczenie się asertywności w takich okolicznościach było naprawdę, naprawdę trudne.