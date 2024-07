fot. Disney+

Premiera To zawsze Agatha ma mieć miejsce 18 września 2024 roku na Disney+. Promocja serialu ruszyła pełną parą, czego dowodem jest ostatni występ jej gwiazdy, Kathryn Hahn. Aktorka na pytanie o to, czy znajomość poprzednich seriali i filmów MCU jest wymagana do obejrzenia jej produkcji, odpowiedziała przecząco. Dodała jednak, że zamierza streścić to, co dotychczas wydarzyło się w Kinowym Uniwersum Marvela. W trakcie zabawnej piosenki nie szczędziła uszczypliwości w kierunku Disneya, Marvela i poprzednich produkcji. Padły nawiązania do podbródka Thanosa, tyłka Kapitana Ameryki, a nawet nazwano fanów płaczących po śmierci Iron Mana prawiczkami.

Aktorka poprowadziła również cały Jimmy Kimmel Live!, gdzie rozmawiała z Joe Lockiem, który wcieli się w serialu w tajemniczą postać. Aktor stwierdził w pewnym momencie, że:

Droga da ci to, czego pragniesz najbardziej, ale tylko pod warunkiem, że dobrniesz do samego jej końca.

Wielu fanów twierdzi, że jest on synem Wandy Maximoff, którego celem będzie odnalezienie swojej matki, która jest uznana za zmarłą po wydarzeniach z Doktor Strange w multiwersum obłędu.

Agatha All Along - o czym jest serial?

Niesławna Agatha Harkness po tym, jak tajemniczy nastolatek pomógł jej wyrwać się z zaklęcia Wandy, odnajduje się w rzeczywistości bez mocy. Jej zainteresowanie osobą towarzysza wzrosło, gdy błaga on ją, by zabrała go do legendarnej drogi czarownic. Podczas podróży tą mityczną drogą dana osoba staje przed różnymi próbami i jeśli je przeżyje, nagrodą dla czarownicy jest to, czego jej brakuje. Agatha i jej tajemniczy kompan tworzą dziwaczny sabat czarownic i wyruszają na wyprawę.