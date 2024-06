Ke Huy Quan o With Love. Wiadomo, kiedy będzie premiera nowego filmu akcji

Fot. Marvel

Reklama

Kariera Ke Huy Quana przeszła istny renesans od momentu zagrania w Wszystko wszędzie naraz, za które dostał najbardziej prestiżową nagrodę w świecie amerykańskiego filmu. Ulubieniec fanów nie zwalnia tempa i sprawdzi się w roli głównej w filmie akcji, który ma wyreżyserować Jonathan Eusebio - człowiek odpowiedzialny za koordynowanie popisów kaskaderskich, który idzie teraz ścieżką wytyczoną przez Chada Stahelskiego oraz Davida Leitcha, dołączając do nich jako pełnoprawnych reżyserów. Eusebio pracował m.in. przy Johnie Wicku 3, Deadpoolu 2 czy Czarnej Panterze.

Aktor potwierdził, że niedawno zakończyły się zdjęcia na planie i w związku z tym podzielił się nowinkami na temat nadchodzącej produkcji, na przykład tym, że With Love będzie miało swoją premierą 7 lutego 2025 roku:

Byliśmy w Kanadzie przez trzy miesiące. To duży film akcji, więc jest fizycznie bardzo wymagający. To też mój pierwszy raz w byciu jedynką na zdjęciowym planie pracy, co było bardzo ekscytujące. Premiera będzie w lutym przyszłego roku. Świetnie się bawiłem. Prawdę powiedziawszy przeniosłem wiele doświadczenia zdobytego z planu 2. sezonu Lokiego do With Love. To również coś z czego jestem bardzo dumny i nie mogę się doczekać, żeby pokazać to światu.

With Love - co wiadomo o filmie?

W obsadzie poza Ke Huy Quanem pojawi się również: Daniel Wu, Ariana DeBose, Marshawn Lynch, Cam Gigandet, Mustafa Shakir, Lio Tipton, Andre Eriksen. David Leitch będzie producentem debiutanckiego filmu Jonathana Eusebio.

With Love - premiera 7 lutego 2025 roku.