Keanu Reeves po raz pierwszy z główną rolę w serialu. To thriller o seryjnym mordercy

fot. youtube.com/Esquire

W czwartek Hulu ogłosiło, że przygotowania do nowego projektu Diabeł w Białym Mieście zostały rozpoczęte. Wyjawiono przy tym, że jedną z gwiazd serialu zostanie Keanu Reeves dla którego będzie to pierwsza w karierze poważniejsza rola serialowa. Aktor zostanie również producentem wykonawczym. O castingu Reevesa poinformowano po raz pierwszy w styczniu. Niemniej jednak dopiero teraz zostały udostępnione oficjalne potwierdzenia ze strony platformy. Nie podano przy tym, którą z dwóch postaci zagra Reeves. Sam Shaw będzie pełnił funkcję showrunnera. a także producenta wykonawczego, obok Martina Scorsese, Leonardo DiCaprio, Ricka Yorna i Jennifer Davisson Stacey Sher Marka Lafferty'ego i reżysera serialu Todda Fielda.

Diabeł w Białym Mieście - opis fabuły

Diabeł w Białym Mieście to serial oparty na bestsellerowym kryminale Erika LarsonaProdukcja opowiada historię Daniela H. Burnhama, wymagającego, ale wizjonerskiego architekta. Mężczyzna walczy, aby zapisać się w historii dzięki Światowym Targom w Chicago w 1893 roku. Obok niego rozgrywa się brutalna historia Dr. H. H. Holmesa - pierwszego nowoczesnego seryjnego mordercy w Ameryce. Ścieżki tych dwóch osób zetkną się ze sobą, co zwiastuje mroczną przyszłość.

Keanu Reeves - jakie miał role w serialach?

Nowa produkcja Diabeł w Białym Mieście, to duże wyzwanie w karierze aktora. Wcześniej występował w szwedzkiej komedii Swedish Dicks, gościnnie w serialach internetowych Easy to Assemble i Interrogations Gone Wrong, a także w pilocie krótkometrażowej hollywoodzkiej satyry Foxa - Action.

Ostatnie filmy, w których Reeves zagrał to: Bill i Ted ratują wszechświat, Matrix Zmartwychwstania oraz DC Liga Super-Pets. W nadchodzącym sequelu John Wick 4, który ma się ukazać w USA 24 marca 2023 roku, ponownie wcieli się w rolę Johna Wicka.