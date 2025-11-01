Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Keanu Reeves wraca do science fiction. Najemnicy, rekiny i pętla czasowa od twórcy Deadpoola

W latach 90. Keanu Reeves zaintrygował w filmie Johnny Mnemonic, a potem stał się ikoną dzięki hitowi Matrix. Gatunek science fiction na zawsze związał się z jego karierą. Choć dziś jest gwiazdą kina akcji, po przerwie wraca do sci-fi w nowym filmie.
Autopromocja
tpb-vod
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  science fiction 
7. John Wick 2 - 89% fot. Lionsgate
Reklama

Warner Bros. finalizuje formalności, by dostać w ręce projekt science fiction pod tytułem Shiver. Tim Miller, twórca Deadpoola i filmu Terminator: Mroczne przeznaczenie, ma stanąć za kamerą, a Keanu Reeves zagra główną rolę. W ekipie znalazł się też Matthew Vaughn, który wspiera projekt w roli producenta, więc nic dziwnego, że stał się on atrakcyjnym kąskiem dla hollywoodzkich studiów. Autorem gotowego już scenariusza jest Ian Shorr.

Shiver - o czym jest film science fiction?

Projekt jest opisywany jako niekonwencjonalna mieszanka filmów Na skraju jutra (sci-fi z Tomem Cruise’em) i 183 metry strachu (thriller o walce z rekinami).

Historia opowiada o pechowym przemytniku, który znalazł się w centrum śmiertelnie niebezpiecznej sytuacji, gdy dwie strony przemytu próbują wzajemnie się wykiwać. Wszystko dzieje się na Morzu Karaibskim, gdzie bohater jest otoczony trupami, zabójczymi najemnikami i głodnymi rekinami - a do tego wszystko się powtarza, bo utknął w pętli czasowej, z której desperacko próbuje uciec.

Dla Keanu Reevesa to kolejny film w innym gatunku z rzędu. Po filmie akcji Ballerina zagrał anioła w komedii fantasy Anioł stróż, a teraz wraca do science fiction. W planach ma jeszcze film akcji w klimacie fantasy oparty na własnym komiksie BRZRKR.

Na razie nie wiadomo, kiedy rozpoczną się prace na planie Shiver.

Źródło: thehollywoodreporter.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  science fiction 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,3

2016
183 metry strachu
Oglądaj TERAZ 183 metry strachu Horror

7,9

2014
Na skraju jutra
Oglądaj TERAZ Na skraju jutra Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Heidi Klum
-

Heidi Klum zachwyca jako Meduza. Kostium ma Halloween stworzył charakteryzator Pingwina z Batmana!

2 Tcheky Karyo
-

Tcheky Karyo nie żyje. Patriota, Nikita, Bad Boys - bogata kariera francuskiego aktora

3 Spider-Man: Całkiem nowy dzień - zdjęcie z planu
-

Aktor ze Spider-Mana 4 odniósł się do swojej tajemniczej roli! Czy będzie czarnym charakterem?

4 Lockheed Martin X-59
-

Podróże naddźwiękowe mogą powrócić – bez huku – dzięki doświadczalnemu samolotowi X-59

5 South Park: The Woman In The Hat
-

Duch w Białym Domu? Nadchodzi specjalny, halloweenowy odcinek South Parka!

6 Doktor Doom - Avengers:Doomsday
-
Plotka

Doktor Doom jak Darth Vader. Ktoś widział zwiastun Avengers: Doomsday

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s28e02

Miasteczko South Park

s08e05

My Hero Academia

s21e15

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s21e16

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s2025e215

Anderson Cooper 360

s23e32

Real Time with Bill Maher

s2025e43

Firing Line with Margaret Hoover

s07e18

Niewyjaśnione tajemnice świata
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Natalia Tena
Natalia Tena

ur. 1984, kończy 41 lat

Toni Collette
Toni Collette

ur. 1972, kończy 53 lat

Penn Badgley
Penn Badgley

ur. 1986, kończy 39 lat

Anthony Ramos
Anthony Ramos

ur. 1991, kończy 34 lat

Logan Marshall-Green
Logan Marshall-Green

ur. 1976, kończy 49 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

4

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 - punktacja i zwycięzcy odcinków

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV