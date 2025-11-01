Keanu Reeves wraca do science fiction. Najemnicy, rekiny i pętla czasowa od twórcy Deadpoola

fot. Lionsgate

Warner Bros. finalizuje formalności, by dostać w ręce projekt science fiction pod tytułem Shiver. Tim Miller, twórca Deadpoola i filmu Terminator: Mroczne przeznaczenie, ma stanąć za kamerą, a Keanu Reeves zagra główną rolę. W ekipie znalazł się też Matthew Vaughn, który wspiera projekt w roli producenta, więc nic dziwnego, że stał się on atrakcyjnym kąskiem dla hollywoodzkich studiów. Autorem gotowego już scenariusza jest Ian Shorr.

Shiver - o czym jest film science fiction?

Projekt jest opisywany jako niekonwencjonalna mieszanka filmów Na skraju jutra (sci-fi z Tomem Cruise’em) i 183 metry strachu (thriller o walce z rekinami).

Historia opowiada o pechowym przemytniku, który znalazł się w centrum śmiertelnie niebezpiecznej sytuacji, gdy dwie strony przemytu próbują wzajemnie się wykiwać. Wszystko dzieje się na Morzu Karaibskim, gdzie bohater jest otoczony trupami, zabójczymi najemnikami i głodnymi rekinami - a do tego wszystko się powtarza, bo utknął w pętli czasowej, z której desperacko próbuje uciec.

Dla Keanu Reevesa to kolejny film w innym gatunku z rzędu. Po filmie akcji Ballerina zagrał anioła w komedii fantasy Anioł stróż, a teraz wraca do science fiction. W planach ma jeszcze film akcji w klimacie fantasy oparty na własnym komiksie BRZRKR.

Na razie nie wiadomo, kiedy rozpoczną się prace na planie Shiver.