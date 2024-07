Keanu Reeves wspomina: moja rzepka pękła jak chips ziemniaczany. "Komedia jest trudna, człowieku"

fot. materiały prasowe

Reklama

Keanu Reeves doznał urazu kolana na planie komedii Good Fortune. Aktor w programie The Late Show ze Stephenem Colbertem opowiedział o wypadku.

Keanu Reeves wspomina: moja rzepka pękła jak chips ziemniaczany

Kręciłem scenę z Azizem Ansarim i Sethem Rogenem. Byliśmy zanurzeni w zimnej wodzie, bardzo mi się to podobało. Gdy ujęcie się skończyło, a ja miałem na sobie kostium kąpielowy i ręcznik – wiesz, jak to jest, gdy jest ci zimno i się trzęsiesz? – zacząłem poruszać stopą z zimna. Okazało się, że w ochronnym dywanie, który był rozłożony na podłodze, znajdowała się taka mała kieszonka. Właśnie w niej utknęła moja stopa i się przewróciłem, ale moje kolano zostało w tyle. Potem, w zwolnionym tempie, upadłem. [...] A moja rzepka — rzepka kolanowa — pękła jak chips ziemniaczany. Komedia jest trudna, człowieku.

Pełen wywiad Keanu Reevesa możecie zobaczyć poniżej.

Mimo urazu, Keanu Reeves nie chciał przerwał zdjęć. Nakręcił niemal wszystkie pozostałe sceny do Good Fortune zgodnie z harmonogramem, poza ujęciem, w którym miał tańczyć salsę – to będzie musiało poczekać do chwili, gdy całkowicie wyzdrowieje.

Keanu Reeves - ulubione filmy widzów

61. Syberia (2018)