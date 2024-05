Intrygujący komedia - dwukrotny zdobywca Złotej Palmy zatrudnił Keanu Reevesa i kupił Boeinga 747

fot. materiały prasowe

W filmie The Entertainment System Is Down Rubena Östlunda zagrają Keanu Reeves, gwiazda Johna Wicka, Kirsten Dunst, która niedawno pojawiła się w głośnym Civil War studia A24, a także Daniel Brühl, znany chociażby z Bękartów wojny i Alienisty. Źródła Deadline donoszą, że w obsadzie ma pojawić się jeszcze więcej znanych nazwisk.

O czym opowiada fabuła The Entertainment System Is Down? Film ma być komedią, ale z socjologicznymi elementami. Akcja rozgrywa się podczas lotu długodystansowego, podczas którego pasażerowie zostają odcięci od źródeł rozrywki, więc muszą zmierzyć się z potężnym przeciwnikiem: nudą. Co ciekawe, Deadline dowiedziało się, że Ruben Östlund zakupił na potrzeby tego projektu emerytowany samolot pasażerski Boeing 747.

Reżysera zainspirował eksperyment The Challenge Of The Disengaged Mind, podczas którego wykazano, że większość uczestników nie lubi spędzać od 6 do 15 minut samotnie w pokoju, nie mając nic do roboty, tylko myślenie. Dano im możliwość poddania się nieszkodliwemu, ale bardzo bolesnemu porażeniu prądem. Ostatecznie zdecydowała się na nie jedna czwarta wszystkich kobiet i dwie trzecie wszystkich mężczyzn. W tej drugiej grupie znalazł się nawet człowiek, któremu tak bardzo doskwierało zostanie samemu ze swoimi myślami, że w ciągu 15 minut poddał się 190 wstrząsom elektrycznym.

Zdjęcia do filmu The Entertainment System Is Down mają rozpocząć się na początku 2025 roku. Zainteresowanie projektem jest duże i oczekuje się, że przedsprzedaż filmu zakończy się w tym tygodniu w Cannes.

