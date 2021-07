Twórcy PUBG stworzą „koreańskiego Wiedźmina”? Firma Krafton ma ambitne plany

fot. CD Projekt

Koreańska firma Krafton powstała w 2018 roku i zajmuje się przede wszystkim rozwojem marki PUBG. Okazuje się jednak, że ich plany sięgają znacznie dalej, bo jak donosi jeden ze znanych insiderów, chcą oni stworzyć „koreańskiego Wiedźmina”. Mowa konkretnie o grze na podstawie serii powieści fantasy zatytułowanej The Bird That Drink Tears, której autorem jest Lee Yeongdo. Szczegóły na jej temat trzymane są w tajemnicy i póki co zdradzono jedynie, że ma być to RPG dla jednego gracza utrzymane w klimatach dark-fantasy.

Projekt jest znacznie szerszy, bo w trakcie konferencji prasowej z 25 lipca wspomniano o inspirowaniu się Wiedźminem również w inny sposób. Twórcy chcieliby, by także The Bird That Drink Tears stało się ogromną marką, która poszerzy uniwersum o kolejne dzieła – poza grą miałyby być to m.in. filmy czy komiksy.

https://twitter.com/PlayerIGN/status/1419593825656328196