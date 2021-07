Pracownicy Activision Blizzard wyjdą na ulicę w ramach protestu przeciwko zarządowi korporacji

fot. Activision Blizzard

Zarząd Activision Blizzard znalazł się pod ostrzałem opinii publicznej oraz pracowników po tym, w jaki sposób zareagował na oskarżenia kalifornijskiego Departamentu ds. uczciwego zatrudnienia oraz mieszkalnictwa (DFEH) w sprawie przypadków molestowania oraz dyskryminowania w firmie. Choć wobec korporacji wysunięto poważne zarzuty, jej przedstawiciele oświadczyli, że pozew zniekształca i zafałszowuje niektóre fakty na temat przeszłości Blizzarda. Nie tylko nie przyznano się do popełnionych błędów, w oficjalnym oświadczeniu nazwano pozew DEFH „nieodpowiedzialnym zachowaniem nieodpowiedzialnych urzędników stanowych, którzy zmuszają wiele najlepszych firm z tego stanu do opuszczenia Kalifornii”.

Pracownicy korporacji zareagowali na takie wyjaśnienia z oburzeniem. Przeszło 800 osób podpisało oświadczenie, w którym nazywają tłumaczenie zarządu działaniami obrzydliwymi i domagają się natychmiastowego wdrożenia działań naprawczych. Na tym jednak nie zakończył się bunt na pokładzie Activision Blizzard. 28 lipca pracownicy firmy planują opuścić stanowiska i zorganizować oficjalny protest przed bramą główną kampusu w Irvine w Kalifornii.

Zachęcamy pracowników do wzięcia urlopu w takiej formie, która będzie dla nich najbezpieczniejsza. Większość z nas planuje wziąć bezpłatny urlop, ale rozumiemy, że część kontrahentów, współpracowników czy osób zarabiających mniej, niż powinni, mogą nie mieć takiej możliwości – poinformował przedstawiciel organizatorów protestu na łamach serwisu Kotaku.

Grupa domaga się przeprowadzenia fundamentalnych zmian w funkcjonowaniu Activision Blizzard, które mają doprowadzić do wdrożenia uczciwych zasad zatrudniania personelu, opublikowania oficjalnych danych na temat płac oraz przeprowadzenia audytu działu HR oraz kadry kierowniczej. Organizatorzy zachęcają także do wsparcia protestu przez graczy, którzy nie pozostają obojętni wobec nadużyć ujawnionych przez DEFH. Do protestu można dołączyć publikując w mediach społecznościowych posty nagłaśniające akcję pod hashtagiem #ActiBlizzWalkout.