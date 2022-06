Kevin Conroy, słynny głos Batmana, dziękuje fanom za przyjęcie jego historii o LGBTQ

The CW

Kevin Conroy to aktor, który z biegiem lat stał się prawdziwą ikoną popkultury - to właśnie on obdarzył głosem Mrocznego Rycerza w słynnym serialu animowanym Batman z lat 90., jak również w całej serii innych produkcji i gier. Nie wszyscy z naszych czytelników o tym wiedzą, ale w wydanej przez DC w USA 2 dni temu antologii DC Pride 2022 #1 znalazła się historia o tytule Finding Batman, do której scenariusz napisał Conroy.

W opowieści tej aktor de facto opisywał swoje życie: od stawiania sobie pytań o własną orientację seksualną i pierwsze kontakty z przedstawicielami społeczności LGBTQ, przez trudne dzieciństwo i śmierć przegrywających walkę z AIDS przyjaciół, aż po ukrywanie swojej homoseksualności w obawie przed homofobicznym w latach 90. XX wieku przemysłem rozrywkowym. Conroy stwierdził, że relacja z Batmanem zmieniła jego życie.

Teraz aktor, którego komiksowa historia zdobyła serca wielu czytelników i internautów, we wzruszającym wideo postanowił podziękować odbiorcom. Przyznał on, że dzieląc się intymną sferą w powieści graficznej ryzykował - to ryzyko jednak popłaciło:

https://twitter.com/RealKevinConroy/status/1534593267152691200