Scenarzysta Iron Mana zagroził uśmierceniem Starka. Powód? Internauci pękają ze śmiechu

Alex Ross/Marvel

Seria Iron Man ze scenariuszem Christophera Cantwella to bezsprzecznie jeden z najważniejszych i najlepszych ze wciąż wydawanych przez Marvela na amerykańskim rynku cyklów komiksowych. To w tej opowieści Tony Stark, w trakcie kolejnych batalii ze złoczyńcą, Korvakiem, wszedł w posiadanie niewyobrażalnie potężnych mocy, zyskując miano "Żelaznego Boga" - teraz z kolei przygotowuje się on do poproszenia o rękę Patsy Walker aka Hellcat.

Od wczoraj o całej historii jest jednak głośno z zupełnie innego, zaskakującego powodu. Cantwell w humorystycznym wpisie na swoim koncie na Twitterze zagroził bowiem uśmierceniem Iron Mana w pisanej przez siebie serii. Przyświecające mu na tym polu motywacje robią w sieci prawdziwą furorę - spójrzcie sami:

Dzieciak w przedszkolu mojego syna przechwalał się czytaniem komiksów Marvela, ale dodatkowo zepchnął on mojego chłopaka ze szczytu zjeżdżalni. Powiedziałem synowi, żeby przekazał mu, że jeśli to się powtórzy, uśmiercę Iron Mana w kolejnym zeszycie, a w scenie umierania Stark powie: "To przez Ryana".

https://twitter.com/ifyoucantwell/status/1534325878632550400

Tweet Cantwella spotkał się z tak entuzjastycznym przyjęciem, że w ciągu zaledwie 24 godzin od jego publikacji doczekał się blisko 190 tysięcy polubień - liczba ta rośnie w ekspresowym tempie.

Tymczasem w 20. zeszycie serii Iron Man tytułowy bohater oświadczy się Hellcat. Tak prezentują się okładki najbliższych odsłon cyklu:

Iron Man #20 - okładka