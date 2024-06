Dlaczego Kevin Costner wyjawił, że nie zagra już w Yellowstone? Aktor wyjaśnia

fot. Paramount Network

Kilka dni temu Kevin Costner ogłosił za pomocą mediów społecznościowych, że nie wystąpi w drugiej części finałowego sezonu Yellowstone. W ten sposób uciął wszystkie spekulacje fanów, którzy wciąż wierzyli, że powróci do roli Johna Duttona.

Kevin Costner: "Czas iść dalej"

Aktor wyjawił tę informację kilka godzin po tym, jak Paramount ogłosił, że serial powróci z nowymi odcinkami 10 listopada. Serwis The Hollywood Reporter zapytał się, jak Costnera, jak trudna to była decyzja, aby podać tę informację tak szybko.

To nie było trudne. To była konieczna decyzja, by powiedzieć: "Hej, okej, nie chcę już o tym rozmawiać. Czas iść dalej".

Costner był największą gwiazdą Yellowstone, który zadebiutował w 2018 roku. Zdobył nawet Złotego Globa dla najlepszego aktora w serialu dramatycznym w 2023 roku.

Zagrałem w pięciu sezonach. Byłem naprawdę szczęśliwy, że to zrobiłem. I nie potrzebuję żadnej dramy. Więc po prostu pozbądźmy się jej, przestańmy zgadywać. Fani byli dla mnie zbyt dobrzy. A moim obowiązkiem jest iść dalej i nadal tworzyć rzeczy, które coś dla nich znaczą.

fot. New Line Cinema // "Horyzont. Rozdział I"

W swojej wypowiedzi aktor odniósł się do filmu Horyzont. Rozdział I, w którym nie tylko zagrała, ale też wyreżyserował i napisał scenariusz wraz z Jonem Bairdem i Markiem Kasdanem. Ten projekt był jego marzeniem od wielu lat. Choć nie wyjawiono powodów, dla których Costner miał konflikt z twórcą serialu Taylorem Sheridanem oraz Paramount, to mówiło się w mediach, że wolał nakręcić tę trzyczęściową produkcję, niż zajmować się nowymi odcinkami Yellowstone. Obecnie trwają prace nad trzecią odsłoną.

Jestem winien fanom najlepszy film, jaki jestem w stanie zrobić. Jeśli zrezygnuję z filmów i nie będę chciał więcej tego robić, to moja sprawa. Ale jeśli zdecyduję się robić filmy, to mam fanów, którzy na mnie liczą. I nie po to, żeby ich zadowolić, ale żeby poprowadzić ich w kierunku, w którym być może nawet nie sądzili, że mogą pójść. Robię [filmy] dla ludzi. To już nie jest mój film - jest fanów, którzy mnie wspierali. To dla nich.

Na koniec aktor został zapytany, dlaczego uważa, że fani Yellowstone polubią trylogię Horyzont.

Cóż, nie mówię, że [im się spodoba], ale myślę, że jeśli mi się podoba, to im też się spodoba.

Obecnie trwają prace na planie nad sezonem 5B Yellowstone.

