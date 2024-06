Kevin Costner zawiedziony plotkami po odejściu z Yellowstone. Znów mówi o powrocie

fot. Paramount+

Kevin Costner przez wiele lat był gwiazdą serialu Yellowstone, w którym wcielał się w Johna Duttona. Doszło jednak do rzekomego konfliktu z twórcą serialu, Taylorem Sheridanem, a Costner odszedł z produkcji i zajął się stworzeniem swojej czteroczęściowej sagi westernerowej, której pierwszy film, Horyzont. Rozdział I będzie niedługo w kinach. Plotki o konflikcie aktora z twórcą serialu nie zostały potwierdzone, a on sam zaprzeczył im i nazwał kłamstwami. Teraz wydaje się to podtrzymywać.

Aktor wypowiedział się w sprawie odejścia z serialu i zdradził, że poczuł się zawiedziony z powodu tego, jak został potraktowany:

Kochałem ten serial i lubiłem ludzi, którzy nad nim pracowali. Lubiłem, o czym on opowiadał i kocham ten świat. Na początku to miał być jeden sezon i długi film. Zgodziłem się robić to przez trzy sezony, a ostatecznie zrobiłem pięć.

Kiedy serial miał dłuższą przerwę, Costner postanowił zająć się innymi projektami w swoim życiu:

Był moment, kiedy przerwali serial na 14 miesięcy. Taka jest prawda. Mogłem zrobić wiele rzeczy w swoim życiu, bo nie wiedziałem, że tak się stanie. Przeczytałem wszystko na temat swojego odejścia. Byłem zawiedziony, że nikt po ich stronie nie postanowił stanąć w obronie tego, co dla nich zrobiłem. Był moment, kiedy pomyślałem: "Wow, kiedy ktoś powie o tym, co dla nich zrobiłem, a nie tylko, czego nie robiłem."

Kevin Costner ponownie o powrocie do Yellowstone

Co ciekawe, aktor wyraził również chęć powrotu do serialu:

Zawsze czułem, że to mógłby być dobry moment na powrót, żeby dokończyć mitologię tej współczesnej rodziny. Gdyby tak miało się stać, to chętnie bym powrócił, jeśli się zgodzę ze sposobem, w jaki chcą to zrobić. Ostatecznie nie mogłem zrobić więcej niż już dla nich zrobiłem.