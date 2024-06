To oficjalne: Kevin Costner nie wraca do Yellowstone. "Zobaczymy się w kinie"

Podczas gdy Paramount Network ujawniło datę premiery nowych odcinków Yellowstone, Kevin Costner postanowił uciąć wszelkie spekulacje na temat swojego możliwego powrotu. Aktor oficjalnie ogłosił za pomocą mediów społecznościowych, że nie wróci do serialu.

Aktor poinformował fanów na nagraniu:

Chciałem odezwać się do was i dać wam znać, że po tym długim półtora roku, podczas którego pracowałem nadi robiłem wszystkie te rzeczy, których ode mnie wymagano, podczas którego myślałem o Yellowstone, tym serialu, który kocham, zdałem sobie sprawę, że nie będę w stanie kontynuować sezonu 5B ani żadnych kolejnych w przyszłości. To doświadczenie mnie odmieniło. Uwielbiałem to i wiem, że wy także. Dlatego chciałem was poinformować, że nie wracam. I że kocham relację, którą udało nam się w tym czasie rozwinąć. Zobaczymy się w kinie.