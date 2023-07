Kevin Smith ostro o strajku aktorów: zmiażdżcie swoich władców, takich jak Netflix!

fot. Netflix

Kevin Smith na panelu Władcy wszechświata: Objawienie, odbywającego się na Comic-Conie, odniósł się do trwającego strajku SAG-AFTRA. Przypominamy, że aktorzy i scenarzyści walczą obecnie o lepsze warunki pracy, wyższe wynagrodzenie i regulację przepisów prawnych, dotyczących wykorzystywania AI podczas tworzenia filmów i seriali. Zobaczcie, co powiedział artysta.

Kevin Smith ostro o strajku aktorów

Kevin Smith powiedział, że panel serialu Władcy wszechświata: Objawienie wygląda inaczej, niż pierwotnie zaplanowano, właśnie ze względu na strajk SAG-AFTRA. Dodał jednak, że aktorzy robią to, co jest konieczne w tej sytuacji:

Wielkie oklaski dla związków zawodowych! Mamy nadzieję, że zmiażdżą swoich władców, takich jak Netflix!

https://twitter.com/DEADLINE/status/1682161204436008960

Przypominamy, że to właśnie Netflix stoi za Masters of the Universe: Revolution.

Fani różnie intepretują jego wypowiedź. Jedni są zadowoleni, że otwarcie wspiera strajk SAG-AFTRA, inni wypominają mi, że mimo wszystko znalazł czas na promocję serialu i pojawił się na Comic-Conie.