Kevin Spacey wraca do Hollywood. Zagra w nowym filmie o teoriach spiskowych

Kevin Spacey po serii oskarżeń i spraw sądowych stawia kolejne kroki w kierunku powrotu do Hollywood na stałe. Aktor od czasu rozstrzygnięcia wielu sporów na jego korzyść nie wystąpił w wielu produkcjach, ale opowiadał, że nie skarżył się na brak ofert. Teraz nowy film z jego udziałem pojawi się na festiwalu w Cannes i będzie wystawiony na sprzedaż.

Chodzi o film The Awakening w reżyserii Matta Routledge'a. Scenariusz do produkcji napisał Routledge we współpracy z Justinem Tinto i Mattem Hookingsem. W obsadzie znajduje się również: Peter Stormare, Justin Tinto czy Alice Eve. Poniżej przedstawiamy opis fabuły:

Film śledzi losy Jasona (Justin Tinto) i Rebecci (Alice Eve), którzy odkrywają wspólnie konspirację rządzącą światem. Ich śledztwo prowadzi do labiryntu tajemnic, co sprawia, że ich chęć odkrycia prawdy zmienia się w wyścig z czasem.

Wedle zapowiedzi CEO Camelot Films produkcja ma opowiedzieć o obecnej panoramie świata. Twierdzi również, że - ku jego zaskoczeniu - entuzjaści kina często się też lubują w rozmaitych teoriach spiskowych. Można zatem zakładać, że film poruszy tę kwestię w jakiś sposób.

