Kevin Spacey jako postać z House of Cards. Aktor wrzuca dziwaczne wideo do sieci

Kevin Spacey nie pojawia się na ekranie od czasu wybuchu głośnego skandalu z wielokrotnymi oskarżeniami o molestowanie seksualne. Rzadko występuje publicznie i praktycznie nie komentuje sytuacji, która ma miejsce wokół jego osoby.

Milczenie przerwał 24 grudnia 2018 roku, kiedy to wrzucił do sieci dziwne wideo, w którym wcielał się we Franka Underwooda z House of Cards i zwracał się do odbiorców. Można było sądzić, że w jakiś specyficzny sposób odnosi się również do swojej sytuacji. Równy rok później, 24 grudnia 2019 roku zrobił to ponownie, ale po raz kolejny nie wiadomo, o co aktorowi tak naprawdę chodzi.

Zobaczcie, co tym razem mówi Kevin Spacey. Macie jakieś teorie, w jakim celu aktor to wrzuca?