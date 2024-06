Kevin Spacey bliski łez podczas obszernego wywiadu. "Nie mam pojęcia, gdzie będę teraz mieszkać"

fot. YouTube (Piers Morgan Uncensored)

Kevin Spacey od jakiegoś czasu coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, gdzie chętnie opowiada o swoich przeżyciach w związku z procesami, które toczyły się od lat w sprawie przestępstw na tle seksualnym, których rzekomo się dopuścił. Aktora uznano za niewinnego w obliczu dziewięciu zarzutów, ale nadal czeka go proces w Londynie, gdzie został oskarżony przez człowieka chcącego zachować anonimowość, który twierdzi, że popularny aktor znany z House of Cards dopuścił się napaści na niego na tle seksualnym.

Kevin Spacey bliski łez podczas wywiadu

Kevin Spacey w obszernym, bo trwającym ponad godzinę wywiadzie dla Piersa Morgana, wypowiedział się na wiele tematów ze swojego życia. Zdradził m.in., że jego matce nie udało się go ochronić przed neo-nazistowskim ojcem. Stwierdził też, że zamierza prowadzić bardziej otwarte życie, chociaż unikał tego z powodu swojej orientacji seksualnej:

Spędziłem wiele lat unikając rozmów i pytań na swój temat oraz mojej seksualności. [...] Nie mam nic do ukrycia i chcę prowadzić bardziej otwarte życie niż dotychczas. [...] Nie czuję żalu, złości lub urazy z powodu tego, co się stało. [...] Moim celem jest udowodnić teraz, że jestem dobrym człowiekiem.

Aktor nie krył też załamania, gdy mówił o swoim domu, który został wystawiony na aukcję:

Nie mam pojęcia, gdzie będę teraz mieszkać.

Wszystko to w obliczu kolejnych problemów, ponieważ jest on winny 31 milionów producentom serialu House of Cards, ponieważ ich zdaniem czyny aktora doprowadziły do zawieszenia produkcji serialu, a to jest uznawane za pogwałcenie jego aktorskich i producenckich zobowiązań.

Pełny wywiad z Kevinem Spacey

Pełny wywiad z aktorem można obejrzeć poniżej: